‘Ajax denkt aan vernoeming De Toekomst en tienjarig contract voor Nouri’

Ajax kreeg maandag te horen dat de kwestie rondom Abdelhak Nouri door de familie van de Ajacied wordt voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNVB. Beide partijen zijn het nog altijd niet eens geworden over een oplossing in de zaak en daar baalt men in Amsterdam stevig van, zo schrijft De Telegraaf dinsdag. De clubleiding wil niets liever dan tot een ‘chique oplossing’ komen. De negatieve publiciteit die Ajax nu krijgt, laat men op advies van de advocaten over zich heenkomen omdat zij dit ’uiterst delicate dossier’ niét in de media willen bespreken.

In het dagblad wordt de vergelijking geschetst met Davide Astori. De aanvoerder van Fiorentina overleed eerder dit jaar onverwacht en de club gaf direct aan dat er voor altijd gezorgd zal worden voor zijn vrouw en kinderen. Dat het bij Ajax lang duurt voordat er een oplossing komt, heeft er alles mee te maken dat de familie van Nouri de aansprakelijkheid van Ajax wil onderzoeken, iets wat de club óók wil. Waar de juridische en medische adviseurs van Ajax tot de conclusie zijn gekomen dat de club niet aansprakelijk gesteld kan worden, hebben de adviseurs van de familie Nouri een andere conclusie getrokken en daarom is een gang naar de arbitragecommissie onvermijdbaar.

Ajax heeft nog altijd de hoop om zonder de arbitragecommissie tot een ‘koninklijke oplossing’ te komen. Volgens de krant is er intern gesproken over voorstellen als huisvesting voor Nouri, ‘permanente zorg door verplegers die bij Ajax op de loonlijst komen, een nieuw tienjarig contract voor Nouri, de vernoeming van De Toekomst of de hoofdtribune in de Johan Cruijff ArenA naar hem of hulp bij de oprichting van de Nouri Foundation, inclusief een eerste fikse donatie of een (jaarlijkse) benefietwedstrijd.’ Deze mogelijkheden zouden (gedeeltelijk) zijn voorgelegd aan de familie Nouri en hun adviseurs, maar vooralsnog worden deze officieuze voorstellen niet als goed genoeg beschouwd.