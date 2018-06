Van Dijk: ‘Ik kon vrij weinig doen aan het doelpunt van Italië’

Virgil van Dijk ziet aanknopingspunten na de 1-1 remise van Oranje tegen Italië. Met name in de eerste helft was het spel onder de maat, zo erkent de aanvoerder voor de camera van Veronica. In het tweede bedrijf, waarin beide doelpunten vielen, kwam Oranje beter voor de dag.

Volgens Van Dijk kreeg Italië te veel ruimte; dat noemt hij 'leermomenten voor ons allemaal'. "In de eerste helft kwamen we een paar keer goed weg, maar na rust speelden we bij vlagen goed voetbal", merkt de mandekker op. "De gelijkmaker was verdiend tegen een goed Italië. We kregen zelfs nog wat kansen op meer, helaas trokken we het niet over de streep."

Van Dijk denkt te weten waarom het voor rust misging. "We zakten iets te ver in achterin, daar moeten we eerlijk in zijn. Het is geen reden voor paniek. In de tweede helft ging het beter", aldus de verdediger van Liverpool, die bij het Italiaanse doelpunt werd afgetroefd door Simone Zaza. Hij neemt zichzelf echter niets kwalijk. "Ik kon er vrij weinig aan doen."