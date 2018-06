Experimenteel Servië lijkt nog niet klaar voor WK in Rusland

Servië heeft nog werk te verzetten voorafgaand aan het WK in Rusland. De nummer 35 van de FIFA-wereldranglijst verloor maandagavond in een oefenwedstrijd met 0-1 van Chili, dat zich niet kwalificeerde voor het WK. Het oefenduel werd afgewerkt in de Oostenrijkse Merkur Arena. Beide ploegen creëerden weinig goede kansen, maar vlak voor tijd sloeg Guillermo Maripán toe.

Beide landen traden niet aan in de sterkste opstelling. Spelers als Nemanja Matic, Filip Kostic, Dusan Tadic en Sergej Milinkovic-Savic begonnen op de bank bij Servië, terwijl Branislav Ivanovic er vanwege hamstringklachten niet bij was. Bij Chili ontbrak de geblesseerde Arturo Vidal en maakte Alexis Sánchez geen deel uit van de selectie. Het experimentele Servië had het moeilijk met Chili. Het houden van balbezit bleek een probleem in de eerste helft en bondscoach Mladen Krstajic leek bij rust genoeg te hebben gezien.

De keuzeheer wilde Matic en Milinkovic-Savic rust geven, maar bracht het tweetal in de tweede helft toch binnen de lijnen. Halverwege het tweede bedrijf maakten bovendien Kostic en Tadic hun entree. Het mocht niet baten. Integendeel: twee minuten voor tijd maakte Maripán er 0-1 van uit een kopbal. Voor Servië wacht nog één test voorafgaand aan het WK: op zaterdag treedt het Oost-Europese land aan tegen Bolivia. Een dag eerder oefent Chili tegen Polen. In de groepsfase van het WK neemt Servië het op tegen Costa Rica, Zwitserland en Brazilië.