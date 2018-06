‘Liverpool laat Karius onderzoeken op hersenschade na botsing met Ramos’

Loris Karius heeft naar verluidt een scan ondergaan in een ziekenhuis in Boston om te kijken of de doelman van Liverpool hersenschade heeft opgelopen. De Duitser kwam vorige week zaterdag tijdens de Champions League-finale in botsing met Sergio Ramos. Liverpool heeft besloten Karius naar de Verenigde Staten te laten afreizen om de sluitpost te onderzoeken.

Dokter Ross Zafonte geldt als een expert op het gebied van hersenschuddingen en Karius zou bij de medicus op bezoek zijn geweest om zich te laten checken, weet ESPN maandagmiddag te melden. Liverpool houdt rekening met het scenario dat Karius een hersenschudding heeft overgehouden aan de confrontatie met Ramos.

Na het voorval met Ramos blunderde Karius twee keer: de doelman zag Karin Benzema bij een uitgooi over het hoofd, waarna de Franse spits kon binnentikken. Vlak voor tijd maakte Gareth Bale er 3-1 van via een afstandsschot die houdbaar leek voor Karius. Jiri Dvorak, neuroloog en voormalig directeur van FMarc, het wetenschappelijk bureau van FIFA, zegt dat Karius door het incident met Ramos zomaar eens een hersenschudding zou kunnen hebben opgelopen.

"Ramos had rood moeten krijgen", stelt de neuroloog vast bij een congres van de wereldvoetbalbond, geciteerd door onder andere Het Nieuwsblad. De Zwitser houdt er net als Liverpool rekening mee dat de 'elleboogstoot' van Ramos voor hersenschade heeft gezorgd. De dokter wijst bij zijn theorie onder meer op de blunders van Karius.