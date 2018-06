Voorzitter Suriprofs kiest dreamteam: Winter, Davids en Kluivert krijgen plekje

Jörgen Raymann is voorzitter van de Suriprofs plus, een organisatie die zich inzet voor de stimulering van (prof)sport onder Surinaamse jeugd en maatschappelijke projecten ondersteunt in Suriname. Voetbalzone sprak met Raymann en vroeg de cabaretier en presentator wat zijn favoriete Suriprof elftal aller tijden is.