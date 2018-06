Seedorf grapt over opvolging Zidane bij Real Madrid: ‘Ik ben beschikbaar’

Zinédine Zidane verraste vorige week met de mededeling dat hij ondanks een doorlopend contract vertrekt als trainer van Real Madrid. De Fransman was als oefenmeester uitermate succesvol bij de Koninklijke en won onder meer viermaal de Champions League. Clarence Seedorf grapt dat hij wel iemand weet voor de opvolging van Zidane.

“Ik ben beschikbaar”, lacht Seedorf tegenover onder meer FOX Sports. De 42-jarige oud-middenvelder van Real Madrid, die de afgelopen maanden aan het roer stond bij Deportivo La Coruña, spreekt zijn bewondering uit voor Zidane. “Ik wil hem weer feliciteren. Hij heeft het goed gedaan, ook toen het moeilijk werd.”

“Hij heeft het team gefocust, gecommitteerd en hongerig gehouden. Er worden hier hoge eisen gesteld, maar hij heeft laten zien dat hij speciaal is”, vervolgt Seedorf. De speculatie over de opvolging van Zidane is in alle hevigheid losgebarsten, maar het is volgens de oud-international logisch dat Real even de tijd neemt om een geschikte opvolger te vinden. “Het is pas een paar dagen geleden. De club moet nog nadenken.”