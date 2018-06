Gullit legt vinger op de zere plek: ‘Dát moet je bij Hakim Ziyech stimuleren’

Ruud Gullit vind het jammer dat er in het huidige Nederlands elftal nauwelijks een vorm van leiderschap te bespeuren valt. De voormalig Oranje-international stelt dat voetballers heden ten dage alleen maar opdrachtjes krijgen van hun trainer en niet zelf kunnen nadenken. “Dus weten ze niet hoe ze bepaalde situaties in het veld moeten oplossen”, vertelt de EK-winnaar van 1988 in gesprek met Metro.

Bondscoach Ronald Koeman zei na de vriendschappelijke interland tegen Slowakije dat hij tijdens de eerste helft graag iemand in het veld had gehad die de boel ging organiseren toen het niet goed liep. “Maar dat zie je bijna niet meer. Misschien staan dergelijke spelers ooit weer op, maar dan moet je ze wel meer verantwoordelijkheid geven. Laat Koeman het ook maar gewoon aan zijn spelers vragen in aanloop naar een wedstrijd: hoe gaan we het aanpakken?”, zo oordeelt Gullit.

Gullit stelt dat het Nederlandse voetbal behoefte heeft aan voetballers die anders denken en af moet van trainers die alles uitleggen aan spelers. Hij vindt het jammer dat in Nederland alleen maar geklaagd wordt over Hakim Ziyech, die een interlandloopbaan bij Marokko verkoos boven het Nederlands elftal. Hij is juist ‘de uitzondering die het voetbal nodig heeft’, zo klinkt het. “Hij speelt niet in het belang van het team, en weet ik veel wat er allemaal over hem wordt geroepen. Hij doet dit niet, hij doet dat niet.”

“Denk je dat Johan Cruijff alleen maar in het belang van het team speelde? Nee, hij speelde voor zichzelf.” Cruijff had óók het vermogen om een elftal te sturen en te dragen, benadrukt Gullit. “Dát aspect moet je bij iemand als Ziyech stimuleren en niet zeggen dat hij anders moet gaan voetballen.”