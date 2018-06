‘Ik dacht: ik ben beter dan Ajax en maak over een paar jaar de volgende stap’

Viktor Fischer liep in februari 2014 een ernstige hamstringblessure op, die hem ruim een jaar aan de kant hield. Terwijl zijn ontwikkeling stilstond, presteerde Amin Younes goed op de positie van linksbuiten. Daar kon Fischer moeilijk mee omgaan, erkent hij in het programma De Denen van Perez op FOX Sports. "Ik trainde slechter, ik viel slechter in en het boeide me niet om in te vallen."

Vóór zijn blessure had Fischer nooit gedacht dat hij nu voor FC Kopenhagen zou spelen. De inmiddels 23-jarige Deen stapte in 2011 over van FC Midtjylland naar Ajax. "Ik had zulke hoge verwachtingen", blikt hij terug. "Ik dacht zelf: ik ben ook beter dan Ajax en ga de volgende stap maken over een paar jaar." Het liep anders: Fischer was nooit een seizoen lang vaste basisspeler en moest het zeker na zijn blessure hebben van invalbeurten. "Ik dacht: Wat maken die tien laatste minuten uit? Het staat 4-0."

Zelf had Fischer aanvankelijk het gevoel dat hij na zijn blessure nog 'dezelfde speler' was. Al gauw merkte hij dat dat toch niet zo was. "Ik had even niet die snelheid en even niet dat balgevoel. Ik ging met Denemarken Onder-21 naar het WK en dacht: ik ben de grote man, kom maar met die bal. Toen die bal kwam, was hij alweer weg. Ik heb professionele hulp gehad van mentale coaches, maar uiteindelijk moet je zelf die tools krijgen."

Zondag kreeg Fischer te horen dat hij met Denemarken naar het WK gaat. Ook Ajacied Kasper Dolberg maakt deel uit van de 23-koppige selectie. Fischer is te spreken over zijn landgenoot. "Het was echt ongelooflijk wat hij vorig jaar deed. Hij scoorde alles en het ging allemaal zo makkelijk. Tegen ervaren, grote spelers deed hij alsof hij al tien jaar in het professionele voetbal meeliep. Echt een speler om te volgen en ik denk dat hij na zijn blessure weer op niveau komt."