Op clubjacht na ‘pornorevalidatie’: ‘Hier in Nederland of ergens anders’

Pele van Anholt is transfervrij sinds zijn vertrek bij LA Galaxy. De 27-jarige verdediger, die maandenlang kampte met een knieblessure, heeft in totaal maar vijf duels gespeeld voor de club uit de Major League Soccer. In gesprek met ELF Voetbal zegt Van Anholt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging: "Ik ben weer topfit en overtuigd dat ik mijn oude niveau weer kan halen. Hier in Nederland of ergens anders."

Van Anholt speelde kort tijd samen met bekende namen als Giovani Dos Santos en Ashley Cole. "Erg tof om zulke spelers van dichtbij mee te maken. Cole gaf me af en toe tips. Kleinigheidjes, over hoe een moeilijke situatie op een bepaalde manier op te lossen bijvoorbeeld. Als iemand als Cole zoiets zegt, dan zal dat wel kloppen", aldus de verdediger, die geniet van Zlatan Ibrahimovic bij LA Galaxy.

"Ibrahimovic kondigde zijn komst aan zoals niemand anders dat kan (met een grote advertentie in de LA Times, red.). Bij anderen zul je misschien denken: wat een arrogante kwal. Maar hij mag het. Hij heeft altijd grote praatjes. En het mooie is: hij maakt die praatjes altijd waar. Kijk maar naar zijn debuutwedstrijd. Hij viel in en draaide eigenhandig een 1-3 achterstand om in een 4-3 overwinning."

Van Anholt herstelde in Nederland van zijn hardnekkige blessure: "Mijn fysiotherapeut noemt mijn herstel een pornorevalidatie, haha. Het verloopt goed, zonder tegenslagen en eindigt ook nog mooi. Mede te danken aan de rust waarin ik me heb kunnen herstellen. Bij een club wordt de druk steeds hoger naarmate je fitter wordt. Maar zonder club werd ik niet gedwongen overhaaste beslissingen te maken. Elke stap was verantwoord. Vandaar dat mijn herstel zo vlekkeloos verliep."