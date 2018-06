Vier spelers met verleden in Eredivsie maken deel uit van WK-selectie Nigeria

Bondscoach Gernot Rohr heeft de definitieve WK-selectie van Nigeria bekendgemaakt. De Duitse keuzeheer heeft de nodige spelers met een verleden in de Eredivisie in zijn ploeg opgenomen. De Super Eagles werken met de definitieve selectie nog één oefenwedstrijd af, komende woensdag tegen Tsjechië.

Met Tyronne Ebuehi en William Troost-Ekong heeft de Nigeriaanse selectie een Nederlands tintje. Beide verdedigers werden geboren in Haarlem, maar hebben gekozen voor een interlandcarrière voor Nigeria. Ebuehi speelde voor ADO Den Haag, maar verruilt de Hofstad komende zomer voor Benfica. Troost-Ekong kwam in het verleden uit voor FC Groningen en FC Dordrecht, waarna hij via AA Gent en Haugesund bij Bursaspor terechtkwam.

Ook Kenneth Omeruo (ADO Den Haag, nu Kasimpasa) en Ahmed Musa (VVV-Venlo, nu CSKA Moskou) hebben een verleden in de Eredivisie. Verder zijn namen als John Obi Mikel, Wilfried Ndidi, Kelechi Iheanacho en Victor Moses blikvangers in de selectie van Nigeria. Rohr heeft uiteindelijk zeven spelers laten afvallen.

Dele Ajiboye (Plateau United), Olaoluwa Aina (Hull City), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv), Uche Agbo (Standard Luik), Mikel Agu (Bursaspor), Moses Simon (AA Gent) en Junior Lokosa (Kano Pillars) maakten wel deel uit van de voorselectie, maar reizen uiteindelijk niet met Nigeria mee naar Rusland. Na de oefeninterland tegen Tsjechië trapt Nigeria het WK op 16 juni af met een wedstrijd tegen Kroatië. De Super Eagles nemen het verder in de groepsfase op tegen Argentinië en IJsland.

Doel: Francis Uzoho (Deportivo La Coruña), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba FC), Daniel Akpeyi (Chippa United).

Verdediging: Abdullahi Shehu (Bursaspor FC), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag, gaat naar Benfica), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Brian Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes), William Troost-Ekong (Bursaspor), Leon Balogun (1.FSV Mainz 05, gaat naar Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Kasimpasa).

Middenveld: Jon Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfried Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be’er Sheva), Joel Obi (Torino).

Aanval: Ahmed Musa (CSKA Moskou), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Tochukwu Nwankwo (Crotone).