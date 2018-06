Alli trekt zich niks aan van kritiek: ‘Dan is alles om je heen slechts lawaai'

Dele Alli kreeg afgelopen seizoen de nodige kritiek te verwerken op zijn spel. De 22-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur speelde afgelopen jaar vijftig wedstrijden, waarin hij voor veertien doelpunten en zeventien assists zorgde. Hij zegt zich zelf weinig aan te trekken van de kritische geluiden die af en toe te horen waren.

“Iedereen heeft zijn eigen mening. Als men vindt dat dit een ‘slecht seizoen’ was, dan ben ik daar blij mee en dan vat ik dat op als compliment. De enige druk die ik voel, is de druk die ik mezelf opleg. Ikzelf ben mijn grootste criticaster. Als je de juiste focus hebt, is alles om je heen slechts lawaai. Ik heb hard gewerkt om zover te komen, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering”, stelt Alli in gesprek met verschillende Engelse media.

“Ik weet zeker dat als je het aan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de beste spelers ter wereld, vraagt, dat ze ook antwoorden dat er ruimte voor verbetering is. Ik wil mezelf blijven verbeteren en heb met Mauricio Pochettino een goede manager, die iedere speler graag beter wil maken”, vervolgt de middenvelder, die zich momenteel met de Engelse nationale ploeg voorbereidt op het WK. Alli zegt dat hij zich nu gemakkelijker niks aantrekt van kritiek.

“Het is niet zo dat dit iets is waar ik aan gewerkt heb. Ik geloof dat je van je fouten moet leren. Daarom heb ik ook geleerd van dingen die in het verleden gebeurd zijn. Er zijn duidelijk dingen in het verleden gebeurd waarvan mensen denken dat die nog een keer kunnen gebeuren. Maar ik heb het gevoel dat ik alles onder controle heb”, besluit Alli. Engeland won zaterdagavond met 2-1 van Nigeria en oefent in aanloop naar het WK nog tegen Costa Rica.