‘Lampard zet vol in op hereniging met Terry in de Championship’

John Terry plakt er mogelijk nog een jaar aan vast in de Championship, zo weet de Daily Star. De 37-jarige verdediger zit zonder club sinds zijn vertrek bij Aston Villa en zou nu aan de slag kunnen gaan bij Derby County. Zijn keuze zou op the Rams kunnen vallen omdat oud-ploeggenoot Frank Lampard daar vanaf volgend seizoen manager is.

Lampard en Terry waren erg close tijdens hun gezamenlijke periode bij Chelsea, waar ze tussen 2001 en 2014 samenspeelden en onder meer de Champions League, de Europa League en de Premier League wonnen. Ze hielden ook na het vertrek van Lampard uit Londen contact en spraken afgelopen seizoen over de Championship. De nieuwe manager van Derby County weigerde bij zijn presentatie de komst van Terry uit te sluiten.

Een uitgemaakte zaak is het echter nog niet dat Terry aan de slag gaat bij Derby County. Eigenaar Mel Morris wil de loonkosten drastisch verlagen, waardoor de routinier, indien hij aan de slag gaat bij the Rams, genoegen moet nemen met een forse salarisverlaging ten opzichte van afgelopen seizoen. Bij Aston Villa streek Terry een slordige 70.000 euro per week op, wat het dubbele is van de grootverdieners bij Derby County.

Nadat Aston Villa promotie naar de Premier League misliep, door in de finale van de play-offs te verliezen van Fulham, werd besloten om de samenwerking met Terry niet voort te zetten. De verdediger stond een jaar onder contract in Birmingham en speelde afgelopen seizoen 36 wedstrijden voor the Villans.