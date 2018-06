Feyenoord tegen herverdeling televisiegelden: ‘Dan is het geen kwaliteitsagenda’

Als het aan Feyenoord ligt, worden de televisiegelden in de Eredivisie niet gelijkmatiger verdeeld. De voorzitters van onder meer VVV-Venlo en PEC Zwolle riepen eerder op om de inkomsten eerlijker te verdelen, zodat er een gelijkwaardigere en spannende Eredivisie zou ontstaan. Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, is echter geen voorstander van dit plan.

“Waar ik niet voor ben, is het bestaande geld van FOX herverdelen. Dan is het geen kwaliteitsagenda meer, maar een nivelleringsagenda”, zegt De Jong in gesprek met Voetbal International. Volgende week woensdag wordt er gesproken over de toekomst van de Eredivisie. “We zijn bereid om een vast percentage van eventuele Europese inkomsten af te staan aan de andere clubs, zodat iedereen kan investeren in een goede jeugdopleiding en een grasveld.”

“Doel van alle besprekingen is terugkeren in de top acht van Europa. Je ziet hoe moeilijk de topclubs het nu al hebben. Als je het beetje geld dat de topclubs nog kunnen besteden, gaat verdelen, geloof ik niet dat we in Europa onze kansen vergroten”, vervolgt de algemeen directeur van Feyenoord. Hij stelt dat er ook geld van de topclubs naar onderen vloeit via transfers. “Feyenoord heeft de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in voetballers van clubs als AZ en Heerenveen. Dat leidt ook tot een herverdeling.”