‘Het is heel triest dat Bale na vijf jaar in Spanje de taal niet kan spreken'

Het is aannemelijk dat Gareth Bale komende zomer vertrekt bij Real Madrid, aangezien de Welshman graag wekelijks aan spelen wil toekomen. De 28-jarige aanvaller heeft sinds zijn komst in 2013 nooit de twijfels helemaal weg kunnen nemen. John Toshack vraagt zich af of Bale er wel alles aan gedaan heeft om zich aan te passen in de Spaanse hoofdstad.

“Hij is een andere speler vergeleken met zijn ploeggenoten. Bale houdt er niet van om met de pers te praten. Het is heel triest dat hij na vijf jaar in Spanje de taal nog niet kan spreken. Als je in een ander land gaat spelen, heb je de verplichting om in ieder geval te proberen om de taal onder de knie te krijgen”, zegt Toshack, die als trainer voor onder meer Sporting Portugal, Real Sociedad, Real Madrid, Besiktas en Saint-Étienne werkte.

“Mensen denken altijd beter over je als je in ieder geval de moeite neemt om het te leren”, vervolgt de Welshe oefenmeester, die tevens als bondscoach van Wales werkte. “Als je jezelf verplaatst in Zinédine Zidane, begrijp je wel dat Bale de afgelopen jaren weleens op de bank zat. Hij heeft heel veel last gehad van blessures. Als hij dat niet had gehad, was hij wel basisspeler geweest bij Real Madrid.”