‘Ajax eist miljoenen meer voor Kluivert; AS Roma wil niet meewerken’

Het heeft er alle schijn van dat Justin Kluivert naar AS Roma gaat verkassen. De aanvaller van Ajax heeft volgens verschillende Italiaanse media een persoonlijk akkoord bereikt met de grootmacht, maar door de moeizame onderhandelingen tussen de clubs laat een transfer op zich wachten. La Gazzetta dello Sport meldt dat Ajax aanzienlijk meer geld wil vangen dan aanvankelijk werd gedacht.

De afgelopen tijd deed het bedrag van rond de twintig miljoen euro de ronde, maar de roze sportkrant claimt donderdag dat de Amsterdammers 30 tot 35 miljoen euro willen toucheren. Dat Ajax ook daadwerkelijk een dergelijk bedrag gaat ontvangen voor een speler met een tot medio 2019 lopend contract, lijkt echter onwaarschijnlijk.

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Roma in ieder geval niet zoveel geld op tafel leggen om de jongeling binnen te hengelen. Roma zou denken aan een veel lagere som, waarbij twintig miljoen als acceptabel wordt gezien. Naar verluidt ligt er een contract voor vijf jaar klaar in Rome voor Kluivert, die een startsalaris van anderhalf miljoen euro per seizoen krijgt.

Kluivert wilde woensdag weinig kwijt over zijn toekomstplannen: "Wat ik er over kwijt kan, is dat het nu lekker vakantie is. Daar ga ik van genieten. Uiteindelijk moet ik het doen. Linksom of rechtsom. Het ligt allemaal bij mezelf. Ik sta nog nergens honderd procent achter. Ik ga er nu rustig over nadenken. Ook bij Ajax blijven zou zeker kunnen. Dat zit er zeker in."