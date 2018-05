Lampard begint trainersbestaan bij subtopper in Championship

Frank Lampard is de nieuwe manager van Derby County. The Rams maken via de officiële kanalen bekend dat de voormalig middenvelder een contract voor drie seizoenen heeft getekend bij de nummer zes van de Championship.

“Ik heb altijd een club willen trainen met een rijke traditie en geschiedenis als Derby County, dus dit is een enorme mogelijkheid. Ik heb veel tijd besteed aan het bespreken van deze functie en de doelstellingen van de club met de voorzitter en de bestuursleden. We willen voortborduren op de zesde plek van dit seizoen en tegelijkertijd een aantal spelers van de uitstekende jeugdopleiding op Pride Park inpassen in het elftal”, aldus Lampard.

“Dit is mijn eerste baan als manager, maar ik heb nauw samengewerkt met enkele van de beste trainers in de voetballerij en heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en in de mensen om mij heen, inclusief in de directie. Ik weet dat het niet makkelijk gaat worden, het managen van een team is immers nooit makkelijk, maar ik kijk erg uit naar de uitdaging die voor ons ligt”, besluit Lamps, die onder anderen doelman Kelle Roos gaat trainen.

De 39-jarige Lampard, 106-voudig international van Engeland, speelde dertien jaar voor Chelsea en won in die periode onder meer drie landstitels en de Champions League. Hij kwam ook nog uit voor West Ham United, Swansea City, New York City FC en Manchester City. Lampard is de opvolger van de 44-jarige Gary Rowett, die negen dagen geleden een contract voor drie seizoenen tekende bij Stoke City.