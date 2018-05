Fortuna Sittard gaat voor ex-doelpuntenmachine uit Zweeds zaalvoetbalteam

Sargon Abraham speelt komend seizoen mogelijk in de Eredivisie. De aanvaller van Degerfors IF uit Zweden geniet belangstelling van promovendus Fortuna Sittard, zo verzekeren Zweedse media. De 27-jarige schaduwpits beschikt over een contract tot 31 december met de club uit de Superetten, het tweede niveau van Zweden.

Abraham is een laatbloeier: hij speelde tussen 2012 en 2016 46 wedstrijden voor de nationale zaalvoetbalploeg van Zweden, waarin hij 23 keer scoorde, en komt pas sinds vorig jaar uit in de bovenste regionen van het land. Daarvoor speelde hij twee niveau’s lager bij Skövde AIK.

In zijn eerste seizoen bij Degerfors IF scoorde hij twaalf keer en gaf hij zeven assists. Dit seizoen staat de teller al op zeven goals en drie assists in tien wedstrijden. Abraham bevestigt de interesse van Fortuna én andere clubs. "Ik heb het ook gehoord en ik ben natuurlijk blij dat er mooie clubs geïnteresseerd zijn.”

“Interesse uit Nederland, van het hoogste niveau, is extra vleiend. Maar we zullen zien, het is aan Degerfors en mijn zaakwaarnemer." Fortuna heeft Stefan Askovski, Todd Cantwell, Dries Saddiki, Miguel Santos en aanvoerder Perr Schuurs uitgezwaaid. De contracten van Aykut Özer en Lars Hutten lopen af.