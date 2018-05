Barça loopt noodgedwongen vertraging op bij miljoenendeal: ‘Niets is besloten’

Barcelona aast op Clément Lenglet en wil naar verluidt de afkoopclausule van de verdediger van Sevilla ter hoogte van 35 miljoen euro lichten om hem in te lijven. De 22-jarige Fransman wil echter wachten met het nemen van een besluit, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Gregory Dakad tegenover Estado Deportivo.

Lenglet, die door voormalig sportief directeur Monchi in januari 2017 is opgepikt bij Nancy, heeft dit seizoen geïmponeerd bij los Rojiblancos. Mede door de prestaties van de verdediger bereikte Sevilla de finale van de Copa del Rey en de kwartfinales van de Champions League. Barcelona hoopt op een snelle overgang, maar zit in de wachtkamer.

“Niets is nog besloten”, begint Dakad. “Clément is momenteel op vakantie en hij zal geen beslissing nemen over zijn toekomst voordat hij heeft gesproken met de nieuwe trainer (Pablo Machín, overgekomen van Girona, red.). We willen Sevilla respecteren en er is nog geen update te melden”, besluit de belangenbehartiger over de situatie van zijn cliënt.

Cadena Cope meldde dinsdag dat de verdediger reeds een overeenkomst had met de Catalaanse grootmacht. Lenglet, die de eerste zomeraanwinst van Barcelona moet worden, zou een vijfjarig contract ondertekenen. Mogelijk wordt Lenglet gezien als de vervanger van landgenoot Samuel Umtiti, die wordt gelinkt met een vertrek uit Catalonië.