‘Internazionale komt in zoektocht naar vleugelaanvaller bij Depay uit’

Na AC Milan is ook Internazionale geïnteresseerd in Memphis Depay, zo weet La Gazzetta dello Sport woensdagochtend te melden. I Nerazzurri willen graag nog een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen en zijn in de zoektocht bij de Oranje-international terechtgekomen. De vraag is echter of Internazionale Depay wel kan betalen.

Het contract van de 24-jarige aanvaller bij Olympique Lyon loopt nog tot medio 2021. Om die reden kunnen les Gones een torenhoog bedrag vragen voor Depay. Doordat Internazionale zich voor de Champions League heeft geplaatst, nemen de inkomsten weliswaar toe. Toch moeten i Nerazzurri opletten dat er aan de Financial Fair Play-regels wordt voldaan. Internazionale is bereid om maximaal dertig miljoen euro op tafel te leggen voor Depay.

De transfersom is niet het enige mogelijke struikelblok, want Depay heeft waarschijnlijk gortige salariseisen. Bij Lyon verdient de aanvaller 4,2 miljoen euro per jaar en het is niet aannemelijk dat hij bereid is om in te leveren om bij Internazionale aan de slag te gaan. De Italianen moeten Depay daarom grootverdiener in de selectie maken, achter Mauro Icardi. AC Milan moet eerst afwachten hoe men door de financiële testen van de UEFA komt alvorens er actie kan worden ondernomen op de transfermarkt.

Internazionale heeft overigens nog drie vleugelaanvallers in het vizier. De namen van Domenico Berardi, Matteo Politano (allebei Sassuolo) en Simone Verdi (Bologna) staan ook op het verlanglijstje in Milaan. Het vertrek van Ivan Perisic en Antonio Candreva sluit men bij Internazionale niet uit, waardoor er komende zomer een vleugelaanvaller aan de selectie moet worden toegevoegd.