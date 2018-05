Justin Kluivert reageert: ‘Er komen spannende momenten aan’

Justin Kluivert sluit een langer verblijf bij Ajax nog altijd niet uit. De onderhandelingen tussen het management van de aanvaller en de Amsterdamse club verkeren al enige tijd in een impasse. Een zomerse transfer ligt derhalve voor de hand, al kan ook niet worden uitgesloten dat de aanvaller alsnog bijtekent of ‘gewoon’ zijn laatste contractjaar uitdient.

“Wat ik er over kwijt kan, is dat het nu lekker vakantie is. Daar ga ik van genieten”, vertelde Kluivert in gesprek met FOX Sports, na de oefeninterland tussen Jong Oranje en Jong Paraguay (1-1) in Asunción. “Ik moet gaan kijken hoe het allemaal loopt. Er komen spannende momenten aan. Laten we kijken wat het gaat worden.”

Kluivert benadrukte dat hij zélf beslist over zijn toekomst. “Uiteindelijk moet ik het doen. Linksom of rechtsom. Het ligt allemaal bij mezelf”, benadrukte de negentienjarige aanvaller. “Ik sta nog nergens honderd procent achter. Ik ga er nu rustig over nadenken. Ook bij Ajax blijven zou zeker kunnen. Dat zit er zeker in.”

In een eerder interview met de Volkskrant haalde Kluivert hard uit naar de directie van Ajax en was hij vernietigend over het in zijn ogen beroerde topsportklimaat in de club. De vleugelspeler zei zich onder druk gezet te voelen door directeur spelersbeleid Marc Overmars om zijn contract te verlengen.

“Er is me min of meer gezegd dat ik moest bijtekenen. Anders moest ik weg. Dan ga je nadenken. (...)”, zei de aanvaller destijds. “Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld.”