‘De Nederlandse top kan hij overslaan, de topclubs zijn hier te laat’

Carlos Aalbers denkt dat Alireza Jahanbakhsh nog veel meer uit zijn loopbaan kan halen. De tegenwoordig hoofd scouting van FC Groningen was degene die de aanvaller vijf jaar geleden naar zijn toenmalig werkgever NEC haalde. Jahanbakhsh speelde twee seizoenen in Nijmegen en maakte daarna de overstap naar AZ.

Jahanbakhsh, 24 jaar, eindigde afgelopen seizoen met AZ als derde en groeide zelf uit tot topscorer van de Eredivisie. “Alireza is duidelijk klaar voor de volgende stap en de Nederlandse top kan hij overslaan”, oordeelt Aalbers in gesprek met Voetbal International. “De topclubs hier zijn te laat. Destijds hadden ze hem voor anderhalf à twee miljoen euro van NEC kunnen overnemen, dat was een goede investering geweest.”

“AZ heeft het goed gedaan.” Aalbers denkt dat Jahanbakhsh, die nog tot medio 2020 onder contract staat, bij een Europese topclub kan slagen, een club uit de top zes van een van de topcompetities van Europa. “Alireza heeft zich bij AZ zo goed doorontwikkeld. Hij was al een persoonlijkheid, technisch zeer vaardig en hij had al rendement. Maar op dat laatste vlak is hij nog zoveel gegroeid. Ik ben heel trots op hem, ik wist dat hij iets bijzonders had, maar dat hij zo goed zou worden, had ik ook niet voorzien.”

"Ik kan nog niet zeggen dát ik sowieso een stap ga maken, maar ik wíl wel graag een stap maken", erkende Jahanbakh eerder deze maand. "Ik heb een goed seizoen gedraaid en ben er echt klaar voor. Vorig jaar was het ook een goed seizoen voor mij, maar dit seizoen was ongelooflijk goed. Ik heb fantastische wedstrijden gespeeld."

Jahanbakhsh, die op de laatste speeldag een hattrick maakte tegen PEC Zwolle (6-0), was het afgelopen seizoen goed voor 21 doelpunten en 12 assists. Mede door zijn productiviteit eindigde AZ als derde in de Eredivisie en reikte de club tot de finale van de KNVB Beker