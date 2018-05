Willem II breekt met aanvaller: ‘Dat kunnen wij geen enkele speler garanderen’

Andreias Calcan vertrekt bij Willem II, zo bevestigt Joris Mathijsen in gesprek met het Brabants Dagblad. De Tilburgers hebben besloten om de optie van het contract om met een jaar te verlengen niet te lichten, waardoor de 24-jarige Roemeense vleugelspeler transfervrij op te halen is voor een geïnteresseerde club.

Calcan werd het afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht, dat mede door de prestaties van de aanvaller de play-offs bereikte. “Hij heeft het goed gedaan”, aldus technisch directeur Mathijsen. “Dan gaat het erom wat voor perspectief je een speler kunt bieden. Bij FC Dordrecht speelde hij elke week en hij wil op die basis door. Dat kunnen wij geen enkele speler garanderen.”

De Roemeen zegt in zijn eerste seizoen bij Willem II veel geleerd te hebben: “Mentaal was het hard. Ik moest wennen aan een nieuw land, een andere manier van voetballen en ik ging op mezelf wonen.” Mathijsen sluit niet uit dat Willem II in een latere fase nog eens met Calcan rond de tafel gaat zitten. Overigens is Asumah Abubakar wél uitgenodigd voor een vervolggesprek bij Willem II.