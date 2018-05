Portugal verspilt 2-0 voorsprong tegen veerkrachtige WK-ganger

Portugal heeft maandagavond in een vriendschappelijke wedstrijd niet weten af te rekenen met Tunesië. De Portugezen, die het zonder de nog feestvierende Cristiano Ronaldo moesten doen, waren bijna de gehele wedstrijd de betere ploeg, maar verspilden in eigen huis een 2-0 voorsprong: 2-2.

In de eerste twintig minuten waren er enkele hachelijke momenten geweest aan beide kanten van het veld. Beide teams vroegen aan scheidsrechter Luca Banti om een strafschop, maar de Italiaan weigerde medewerking. Halverwege de eerste helft brak Portugal de ban: Ricardo Quaresma leverde een goede voorzet af op het hoofd van André Silva, die met het hoofd zijn ploeg de voorsprong bezorgde: 1-0.

Na ruim een halfuur had Portugal al de tweede van de avond geproduceerd via João Mario. De middenvelder controleerde de afgeslagen bal en knal het speeltuig tegen de touwen. Nog voor rust had Tunesië echter al zijn gewenste aansluitingstreffer. Anice Badri kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld en schoot keihard raak: 2-1.

Na de thee was Portugal wederom de betere ploeg, maar het was Tunesië dat op gelijke hoogte kwam. Bij een voorzet werd slecht gedekt door de Portugese verdediging, aangezien Fakhreddine Ben Youssef zonder een tegenstander in de buurt het leer binnen kon glijden. Daarna konden beide partijen geen treffer meer produceren en bleef het 2-2 in het Estádio Municipal de Braga.