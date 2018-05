Messi: ‘Ik zou een titel met Barcelona inruilen voor een prijs met Argentinië’

Op de overvolle erelijst van Lionel Messi mist voorlopig nog een prijs met de nationale ploeg van Argentinië. De aanvaller was er een aantal keer dichtbij en is er daarom op gebrand om eremetaal te veroveren op het WK. “Een prijs winnen met Argentinië zou uniek zijn”, zegt Messi in gesprek met het Argentijnse televisiekanaal El Trece.

“Ik zou een titel met Barcelona inruilen voor een prijs met Argentinië”, stelt Messi. Argentinië neemt het in de groepsfase van het WK op tegen IJsland, Kroatië en Nigeria. “Ik heb vertrouwen in deze spelersgroep, we werken erg goed samen. We hebben spelers met veel kwaliteit en ervaring. Alleen moeten we nu niet gaan roepen: We worden wereldkampioen, omdat we de beste zijn. Dat is niet reëel.”

“IJsland heeft op het laatste EK laten zien dat ze een moeilijk te kloppen ploeg zijn. Kroatië heeft een heel sterk middenveld, wat net iets minder is dan dat van Spanje. Nigeria is ook een ploeg die het ons altijd moeilijk maakt”, vervolgt de aanvaller van Barcelona. Messi benadrukt dat hij voor geen enkele andere club in Europa dan Barça zal spelen. Hij laat zich lovend uit over Javier Mascherano, die sinds januari bij Hebei China Fortune speelt.

“Hij heeft nog hetzelfde niveau en geeft nog altijd het uiterste. Op de training gooit hij zich voor iedere bal”, zegt Messi over zijn voormalig ploeggenoot bij Barcelona. De Argentijn zag onlangs ook Andrés Iniesta vertrekken. “Ik ga hem heel erg missen, hij laat een waanzinnig groot gat achter.”