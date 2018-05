Engeland moet volgende naam vanwege blessure schrappen voor WK

Engeland zal het tijdens het WK in Rusland moeten stellen zonder James Tarkowski. De verdediger was door bondscoach Garry Southgate op de reservelijst geplaatst, maar is inmiddels teruggekeerd naar zijn club Burnley in afwachting van een herniaoperatie, zo laat de Engelse voetbalbond zondagavond weten via de officiële kanalen.

Tarkowski meldde zich aan het begin van deze week bij de Engelse ploeg, ondanks het feit dat Southgate in zijn definitieve WK-selectie geen plek overhad voor hem. De 25-jarige stopper was een van de kandidaten om bij een eventuele blessure bij een concurrent door te schuiven naar de groep waarmee the Three Lions zullen afreizen naar Rusland, maar zover zal het voor hem dus niet komen.

Tarkowski, enkelvoudig Engels international, zal spoedig onder het mes gaan en zich vervolgens richten op volgend seizoen. Southgate heeft ondanks het afhaken van de Burnley-verdediger besloten zijn reservelijst niet aan te vullen. Behalve Tarkowski vonden ook Adam Lallana (Liverpool), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Bromwich Albion) en Tom Heaton (Burnley) zichzelf terug op die lijst.

Eerder zag Southgate ook Alex Oxlade-Chamberlain al met een blessure afhaken voor het WK. De aanvallende middenvelder van Liverpool liep begin deze maand een ernstige knieblessure op in het Champions League-duel met AS Roma en moest het mondiale eindtoernooi daardoor al uit zijn hoofd zetten. In tegenstelling tot Tarkowski was Oxlade-Chamberlain vermoedelijk wel een zekerheid in de definitieve selectie van Southgate.