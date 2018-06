Update: 'Bruno Fernandes voegt foto's van raddraaiers toe in ontslagbrief'

FC Porto gaat Sporting Portugal mogelijk beroven van een van zijn belangrijkste voetballers. Middenvelder Bruno Fernandes heeft volgens lokale media zaterdag een bezoek gebracht aan de kampioen om te onderhandelen over een contract.

De 23-jarige Fernandes maakte vorig jaar zomer voor bijna tien miljoen euro de overstap van Sampdoria naar Sporting en was dit seizoen goed voor 16 doelpunten en 20 assists in 56 wedstrijden. Vaak was de drievoudig A-international de aangever van spits Bas Dost.

Het is niet bekend voor hoeveel jaar Fernandes zou kunnen tekenen in het Estádio do Dragão en hoeveel geld FC Porto zou willen betalen, maar zeker is wel dat de fans van Sporting een vertrek van de strateeg zouden betreuren. Overigens schijnt ook Marcos Acuña weg te willen bij Sporting; de Argentijn zou zijn contract willen laten ontbinden.

In navolging van Daniel Podence en doelman Rui Patrício zou ook Bruno Fernandes hebben gevraagd om ontbinding van zijn contract bij Sporting Portugal. De middenvelder, het afgelopen seizoen goed voor 16 doelpunten en 20 assists in 56 wedstrijden, zou onlangs door een groep ultra's van Sporting thuis zijn opgezocht. Dat deed Fernandes ertoe besluiten om een ontslagbrief in te dienen, aldus de Correio da Manhã. In de brief zou Fernandes foto's hebben toegevoegd van een aantal van de betrokken supporters. FC Porto zou belangstelling hebben voor de vijfvoudig international van Portugal.