Update: Cazorla keert na zeven jaar terug op het oude nest

Santi Cazorla gaat in de voorbereiding op volgend seizoen aansluiten bij de selectie van Villarreal. De middenvelder neemt afscheid van Arsenal, de club waar hij al sinds 2012 speelt, en keert terug naar zijn oude werkgever, zo heeft Marcos Senna, ambassadeur van de LaLiga-club, bevestigd tegenover Movistar. Arsenal heeft besloten de optie om het contract te verlengen niet te lichten.

Cazorla kwam in oktober 2016 voor het laatst in actie voor Arsenal en kampte nadien met verschillende blessures. De Spanjaard onderging onder meer een enkeloperatie. Enkele weken geleden stond de 33-jarige middenvelder al op het trainingsveld bij the Gunners en de hoop was dat hij nog minuten zou kunnen maken afgelopen seizoen, maar dat bleek niet haalbaar.

Trainer Javier Calleja heeft al laten weten de routinier graag te verwelkomen. De 78-voudig international, die medio 2018 uit zijn contract loopt bij de Londenaren, moest op een gegeven moment vrezen dat zijn voet geamputeerd zou worden, zo gaf hij eerder aan in gesprek met Marca, vanwege een levensbedreigende infectie in zijn rechtervoet.

Het was tijdens een operatie noodzakelijk om een stuk huid van zijn onderarm, waar hij de naam van zijn dochter had getatoeëerd, rondom zijn enkel aan te brengen. Daarbij is de veteraan ook acht centimeter van zijn achillespees kwijtgeraakt: "De arts vertelde me dat ik blij mocht zijn als ik weer met mijn zoon in de tuin kon lopen."

Update 5 juni 18.30 uur - Cazorla keert na zeven jaar terug op het oude nest

Santi Cazorla is terug bij Villarreal. Ambassadeur Marcos Senna bevestigde eind mei al dat de middenvelder tijdens de voorbereiding weer zou aansluiten in de keramiekstad en dat heeft de club nu bevestigd. “We hebben iets bijzonders te vertellen, want we zien een heel geliefd iemand terug. Welkom terug, Cazorla”, schrijft Villarreal op Twitter. Het is niet duidelijk wat voor contract de 33-jarige Spanjaard heeft getekend.