‘Koeman zei dat ik goed bezig was en vooral door moet blijven gaan’

Het Nederlands elftal begon afgelopen week aan het tijdperk onder Ronald Koeman en de bondscoach kan na de nederlaag tegen Engeland en de overwinning op Portugal toe gaan werken naar de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië die aan het einde van het seizoen worden gespeeld. De keuzeheer ruimde in zijn eerste selectie plek in voor de spitsen Bas Dost, Wout Weghorst en Ryan Babel, maar liet Luuk de Jong links liggen.

Dat de aanvalsleider van PSV er niet bij zat kwam voor hemzelf niet als een enorme verrassing: “Nee, ik was niet verbaasd dat ik er niet bijzat. Ik heb kort met de bondscoach gesproken. Dat was een goed gesprek. Het was duidelijk voor mij. Natuurlijk ben je dan wel teleurgesteld, je wil er altijd bijzitten”, legt hij uit aan FOX Sports.

Koeman nam De Jong niet mee voor zijn eerste interlands, maar heeft ook aangegeven dat de spits zeker niet uit beeld verdwenen is: “Hij zei dat ik goed bezig was en vooral door moest blijven gaan. Zekerheid heb je nooit dat je er bij zit, dat zei hij ook. Ik moet mijn best blijven doen, dan komt die kans vanzelf wel weer”, maakt De Jong tot slot duidelijk.

De 27-jarige aanvaller speelde tot nu toe veertien interlands voor Oranje, waarin hij vier keer het net wist te vinden. Tijdens de laatste interland van het tijdperk onder Dick Advocaat maakte De Jong nog wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal en wist toen ook het net te vinden. Hij maakte toen tegen Roemenië de laatste treffer in het met 0-3 gewonnen duel.