PEC Zwolle zegt contracten Nijland, Menig en drietal ploeggenoten formeel op

PEC Zwolle laat donderdagmiddag via de officiële kanalen weten dat het vijf aflopende contracten officieel heeft opgezegd. Stef Nijland, Sander van Looy, Thanasis Karagounis, Queensy Menig en Mike Hauptmeijer hebben te horen gekregen dat hun verbintenissen niet worden verlengd. PEC geeft wel aan dat er in een later stadium besloten kan worden om deze spelers alsnog een nieuwe aanbieding te doen.

Voor Menig betekent het nieuws dat hij na dit seizoen terug zal keren bij FC Nantes, de club waar de Zwollenaren hem dit jaar van hebben gehuurd. De contracten van Nijland, Van Looy en Karagounis zijn formeel opgezegd, terwijl voor derde doelman Hauptmeijer hetzelfde geldt. Die laatste mag echter wel hopen op een nieuwe verbintenis, aangezien PEC aangeeft met hem in gesprek te gaan over een hernieuwde samenwerking.

Mustafa Saymak en Youness Mokhtar beschikken eveneens over een aflopend contract en dat duo lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een nieuw avontuur in het buitenland. De optie in het contract van verdediger Josef Kvída is wel gelicht, waardoor hij nog een jaar langer bij PEC vastligt. De 21-jarige Tsjech komt dit seizoen op huurbasis uit voor Almere City FC.