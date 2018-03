Vitesse neemt na drie doelpunten afscheid van Castaignos

Luc Castaignos is aan zijn laatste maanden bezig als speler van Vitesse. De club uit Arnhem laat via de officiële kanalen weten dat de verhuurperiode van de spits ‘afloopt’ en doet ook geen mededelingen over het lichten van een eventuele optie tot koop. Castaignos zal volgend seizoen dus niet meer in Arnhem voetballen.

De 25-jarige Castaignos wordt gehuurd van Sporting Portugal, waarbij hij nog een contract tot medio 2019 heeft. De club uit Lissabon kan die verbintenis door een optie nog wel met twee seizoenen oprekken. Castaignos kwam in dienst van Vitesse tot slechts drie doelpunten en één assist in 31 officiële wedstrijden.

Vitesse, dat volgend seizoen getraind wordt door Leonid Slutsky, laat verder weten dat de optie in het contract van Lassane Faye is gelicht, dat Thomas Oude Kotte een aanbieding heeft ontvangen en dat de verbintenis met Michael Tornes formeel is opgezegd. De huurdeals met Matt Miazga, Mason Mount en Fankaty Dabo lopen verder.

“Vitesse gaat in gesprek met de betreffende spelers en club om te kijken of de verhuurperiode wellicht verlengd kan worden”, zo valt er op het digitale thuis van de Arnhemmers te lezen. De 22-jarige rechtsback Dabo, de 19-jarige middenvelder Mount en de 22-jarige stopper Miazga worden allen gehuurd van Chelsea.