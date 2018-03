Willem II zet Ogbeche, Haye en drietal ploeggenoten in de wachtkamer

Bartholomew Ogbeche en Thom Haye hebben nog geen duidelijkheid gekregen van Willem II, zo laten de Tilburgers woensdagochtend weten via de officiële kanalen. Het duo heeft in hun contracten een optie waardoor zij ook volgend seizoen in het Koning Willem II Stadion actief kunnen zijn, maar de huidige nummer veertien geeft aan die optie nog niet te hebben gelicht.

Naast de 33-jarige aanvaller en 23-jarige middenvelder hebben ook Asumah Abubakar, Darryl Lachman en Stefan van der Lei te horen gekregen dat er vooralsnog niet verlengd zal worden. Willem II geeft wel aan dat de vijf mogelijk in een later stadium toch een aanbieding voor een nieuw contract kunnen verwachten.

Ook Andreias Calcan, op het moment verhuurd aan FC Dordrecht, en Etien Velikonja zullen voorlopig moeten afwachten. Willem II heeft met de twee afgesproken in een later stadium in gesprek te gaan over een eventueel nieuw dienstverband. Jeugdspeler Dani Koks heeft wel de boodschap gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd, waardoor hij dus uit moet kijken naar een nieuwe werkgever.