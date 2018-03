Oud-Ajacied werkt als takelwagenchauffeur: ‘Ik heb moeilijke periodes gekend’

Tussen 1997 en 2000 stond Andrzej Rudy onder contract bij Ajax. Met de Amsterdammers won de Poolse aanvallende middenvelder de landstitel en tweemaal de KNVB Beker. Na zijn loopbaan wilde Rudy aanvankelijk in het voetbal actief blijven, maar tegenwoordig werkt hij als takelwagenchauffeur in de omgeving van Keulen.

Rudy werkte als trainer bij SC Borussia Fulda, Bonner SC en Sportfreunde Siegen. Bij zijn oude club 1.FC Köln werkte hij in de jeugdopleiding en de laatste klus van Rudy als trainer was in 2014, toen hij in de jeugd van Euskirchen werkte. Vroeger dacht ik altijd dat ik in het leven nooit iets anders zou doen dan in het voetbal. Het is anders gelopen. Ik heb moeilijke periodes gekend in mijn leven”, zegt Rudy in gesprek met BILD.

“Dat ik tot het besef kwam dat ik iets anders moést doen dan voetbal, heeft me pijn gedaan”, vervolgt de Pool. Hij wil vanwege zijn verleden als profvoetballer niet anders behandeld worden. “Ik wil gewoon eerlijk en zoals elke andere arbeider behandeld worden. Wanneer de mensen mij in mijn overall zien, zeggen ze meestal niks. Maar van de verkoopster in de bakkerij hoor ik dat ze nadien vragen of ik het echt was.”

“Ik ben altijd iemand geweest die met zijn voeten op de grond is gebleven. In VIP-ruimtes voelde ik mij al als speler nooit op mijn gemak”, stelt Rudy, die verder voor onder meer 1.FC Köln, Bröndby IF, VfL Bochum, Lierse SK en Westerlo speelde. “Natuurlijk heb ik als voetballer van veel voordelen genoten, maar ik kon daar goed mee omgaan. Ik kom zelf uit een arm gezin. Ik weet wat het is om met weinig rond te moeten komen. Luxe is niet aan mij besteed.”