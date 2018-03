‘Demonstratie’ Oranje maakt indruk: ‘De Europees kampioen is gecrasht’

De ruime zege van Oranje op Portugal is in het buitenland niet onopgemerkt voorbij gegaan. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg de regerend Europees kampioen met 0-3 en dat kwam hard aan bij de Portugese media. Men stelt dat het experiment van bondscoach Fernando Santos behoorlijk mislukt is.

“Het was een experimenteel Portugees team tegen een eveneens ongebruikelijke Nederlandse ploeg, maar Fernando Santos moet geschrokken zijn van de ergste nederlaag sinds zijn aanstelling als bondscoach”, schrijft Publico. “Het enige goede nieuws voor Portugal is dat het team dat straks op het WK in Rusland staat, nauwelijks zal lijken op de ploeg die tegen Oranje zo'n zware nederlaag incasseerde.”

De Portugese kranten staan ook stil bij de fans die het veld betraden om een selfie met Cristiano Ronaldo te schieten. “De Europees kampioen is gecrasht in Zwitserland. Portugal verliest met 0-3 van Nederland. De wedstrijd werd ook mede mogelijk gemaakt door de supporters. Ze deden volop mee. Minstens drie supporters betraden het veld om Ronaldo te omhelzen”, schrijft Diario de Noticias. Record voegt daar aan toe: “Het meest opvallende was dat na de rode kaart van Joao Cancelo fans het veld opkwamen en de beveiliging volledig faalde. Ronaldo was bereid om de verzoeken in te willigen en een hoop nieuwe vrienden te maken.”

De overwinning van Oranje op Portugal maakt indruk op BILD. “Holland-klap voor Ronaldo”, kopt de Duitse boulevardkrant. De Daily Mail zag ‘Premier League-flops’ Memphis Depay en Ryan Babel de eerste twee doelpunten van de avond verzorgen. “Wat een demonstratie! Bij momenten flitsend Oranje verslaat Europees kampioen Portugal met stevige 0-3-cijfers”, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

“Natuurlijk was het maar een oefenwedstrijd en speelde Portugal ook niet helemaal in de sterkst mogelijke formatie. Maar veel sterren verschenen toch gewoon aan de aftrap bij de Europees kampioen, net als de allergrootste vedette Cristiano Ronaldo. Hij viel vooral op met gemekker, een schwalbe en toen na een uur enkele Portugese supporters het veld opkwamen voor een selfie met hem”, stelt het Belgische dagblad. Het Spaanse AS is lovend over het optreden van Jasper Cillessen. “Hij ranselde alles uit het doel en werd zo de grote man van de overwinning van Oranje.”