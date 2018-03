Verbeek: ‘Of ik langs wilde komen bij de directie, dan weet je het wel’

Gertjan Verbeek werd maandagmiddag ontslagen als trainer van FC Twente. Onder zijn leiding wonnen de Tukkers slechts eenmaal en zakte de club af naar de laatste plaats in de Eredivisie. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de inmiddels clubloze trainer weten dat hij het zag aankomen: “Vanmiddag helemaal, want toen kreeg ik na de training de vraag of ik even langs wilde komen bij de directie. Nou, dan weet je het doorgaans wel haha.”

Verbeek noemt zijn ontslag een domper. “Ja dat is toch samen met Heerenveen de club die me het meest aan het hart ligt. En als het dan niet gaat zoals je het wilt, dan doet dat pijn”, reageert Verbeek tegenover het dagblad. “Als je zes wedstrijden achter elkaar verliest, dan weet je dat het spel op de wagen is. Ik heb het na de slechte seizoenstart niet om kunnen draaien. Wij verloren nog meer wedstrijden. Zo gaat het in topsport. Het is goed of het is slecht. En als het slecht gaat, gaat de achterban morren. Net als toen bij Feyenoord.”

Verbeek lag niet goed bij de supporters en ook een groot deel van de spelersgroep zou naar verluidt het niet meer zien zitten in de samenwerking met de coach. “Ach, die verhalen. Er zal vast een speler zijn die niet tevreden is. Maar echt niet driekwart, zoals ik ergens hoorde”, aldus Verbeek, die nog wel geloofde in handhaving met Twente. “Ja, natuurlijk. Anders ga je niet door. Ik zal het vervolg van de competitie nu op tv volgen. Ik hoop dat ze erin blijven.”