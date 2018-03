‘Unieke’ Iniesta begrijpt het spelletje beter: ‘Heb je die ene pass gezien?’

Spanje en Argentinië nemen het dinsdagavond tegen elkaar op, waarbij de ogen van velen zullen gericht zijn op Lionel Messi. De sterspeler van Barcelona zal tegen het land van zijn broodheer graag willen excelleren, stelt Juan Roman Riquelme. De voormalig spelmaker zegt in gesprek met Marca dat men naast Messi ook zal gaan genieten van Andrès Iniesta.

“Argentinië kijkt uit naar de confrontatie en ik hoop dat Messi op z’n best is. Dat hoop ik ook van Iniesta, aangezien hij degene is die het beste met de bal kan omgaan. Als die twee monsters op het veld staan, is plezier gegarandeerd. We gaan iets moois zien, dat is zeker”, aldus Riquelme, die de twee spelers van Barcelona nog altijd ziet als de beste voetballers van dit moment.

“Dat vind ik, maar iedere andere voetbalfan ook. Messi is de beste in de wereld, Andrès begrijpt het spelletje beter. Hij is degene die alles ziet wat er op het veld gebeurt, net zoveel als de mensen in het stadion of die thuis op de bank zitten. Hij ziet exact hetzelfde… Maar om dat op het veld te doen met de bal? Geweldig! Zij zijn de twee beste spelers.”

“Iniesta is uniek. Je moet wel van hem genieten. Als hij niet meer speelt, gaan we hem missen. Ik weet niet of we ooit nog zoveel geluk gaan hebben om iets soortgelijks mee te maken. Heb je die ene pass gezien die hij gaf op Rodrigo tegen Duitsland? Fabuleus. Als hij er niet meer is, zullen we zeggen: ‘Weet je nog de passes die Andrès gaf?’ Het is een luxe. Iedereen die van voetbal houdt, moet Andrès dankbaar zijn.”