Dembélé gevleid na vergelijking met Maradona: ‘Daar ben ik heel blij mee’

Mauricio Pochettino, manager van Tottenham Hotspur, was onlangs bijzonder lovend over Mousa Dembélé. De Argentijn noemde de Belgische middenvelder recent ‘een voetballend genie’ en vergeleek hem met Diego Maradona, Ronaldinho en Jay-Jay Okocha. Het compliment van zijn trainer doet Dembélé goed.

“Ik ben heel blij met het compliment. Maar het is een beetje moeilijk om daar teveel op te focussen, omdat je elke week moet presteren. Je moet je focussen op de volgende wedstrijd en het zou niet goed zijn als ik dan alleen maar aan dit soort complimenten denk”, zegt Dembélé in gesprek met verschillende Engelse media. Het lijkt erop dat landgenoot Toby Alderweireld Tottenham Hotspur spoedig zal verlaten.

De verdediger weigert voorlopig zijn contract te verlengen en kampte recent met een hamstringblessure. “Volgens mij is hij nu weer fit, maar voor details moet je bij hem zijn. Het is moeilijk om over andere spelers te praten. Het is duidelijk dat hij een hele goede speler is. Maar bij het Belgische team en bij Tottenham Hotspur hebben we veel goede en belangrijke spelers, dus het is lastig er wat over te zeggen.”