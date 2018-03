Vitesse komt met contractnieuws: ‘Een beloning, maar ook pas het begin'

Jeroen Houwen heeft zijn contract bij Vitesse met drie seizoenen verlengd, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige sluitpost ligt zodoende tot medio 2021 vast bij de Arnhemmers, waar hij inmiddels zes jaar speelt. Eerder dit seizoen maakte Houwen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn debuut voor Vitesse.

“Ik zit inmiddels al zes jaar bij Vitesse en voel mij op mijn plek. Natuurlijk is het prachtig dat ik dit seizoen mijn debuut heb gemaakt. Ik ben geduldig, maar wil mijn kans pakken als ik die krijg. Het nieuwe contract zie ik als beloning, maar ook pas als een begin. Ik blijf keihard werken en wil mezelf elke dag blijven ontwikkelen”, zegt Houwen op de website van Vitesse. De sluitpost speelt sinds 2012 in Arnhem, nadat hij de overstap maakte vanuit de jeugdopleiding van VVV-Venlo/Helmond Sport.

“Met Jeroen hebben we een talentvolle en jonge keeper in huis. Het is een rustige en stabiele jongen die op de trainingen stappen maakt en dit seizoen zijn debuut heeft mogen maken”, aldus technisch directeur Marc van Hintum. Vitesse-trainer Henk Fraser gaf Houwen vorige week in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-0) de voorkeur boven Remko Pasveer. “We hopen dat hij zich de komende jaren blijft doorontwikkelen zodat zowel Jeroen als Vitesse op termijn daarvan de vruchten gaan plukken.”

Vitesse maakt tevens bekend dat de optie in het aflopende contract van Lassana Faye wordt gelicht. De negentienjarige verdediger ligt zodoende tot de zomer van 2019 vast in Arnhem. Vitesse haalde Faye in de zomer van 2016 binnen, toen hij zonder club zat. De geboren Rotterdammer speelde eerder in de jeugdopleiding van PSV en Sparta.