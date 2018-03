Van der Vaart onder de indruk: ‘Hij is gewoon een heel groot talent’

Matthijs de Ligt was volgens Ronald Koeman de beste international van Oranje in de interland tegen Engeland en Rafael van der Vaart kan zich in die visie vinden. De middenvelder van FC Midtjylland vond de achttienjarige centrale verdediger een sterke partij spelen in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik kan me een moment herinneren waarop De Ligt voor Marcus Rashford kwam, meteen de bal meenam en op doel schoot. Hij is gewoon een heel erg groot talent. Het grote probleem is natuurlijk dat onze beste spelers, die in potentie Europese top zijn, nu achterin spelen. Vroeger hadden we ze voorin of op het middenveld”, aldus Van der Vaart.

Oranje creëerde niet veel kansen tegen the Three Lions en derhalve wordt er weer volop gesproken over het mislopen van Hakim Ziyech. “Een geweldige speler”, aldus Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. “Ik ben heel erg blij dat hij voor Ajax en in Nederland speelt. Absoluut een geweldenaar.”