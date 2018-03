Ödegaard sluit nieuwe huurdeal niet uit: ‘Ik moet veel aan spelen toekomen’

Martin Ödegaard speelt al bijna anderhalf jaar in het shirt van sc Heerenveen en de huurdeal met Real Madrid loopt komende zomer ten einde. De elfvoudig international van Noorwegen weet nog niet wat de plannen van de Koninklijke op korte termijn zijn aangaande zijn persoon en sluit een nieuwe verhuurperiode zeker niet uit.

'Ik hoop het seizoen met Heerenveen zo goed mogelijk te beëindigen. Ik draai deze zomer de voorbereiding mee in Madrid en dan zien we wel wat er gebeurt. Er is nog geen beslissing genomen", zegt Ödegaard zondag in gesprek met Noorse media, onder meer bij Nettavisen. Ödegaard erkent dat de kans aanwezig is dat hij opnieuw wordt verhuurd.

"Het is niet het moment om daar al over te praten, maar het is wel belangrijk dat ik speel en dus een club vind waar ik veel aan spelen toekom, op een zo hoog mogelijk niveau", aldus de negentienjarige spelmaker, die dit seizoen tot 25 wedstrijden voor Heerenveen is gekomen, waarin hij 2 keer wist te scoren en 2 keer een medespeler in stelling wist te brengen.

De jongeling benadrukt dat hij niet tevreden is over de hoeveelheid goals en assists. "Twee doelpunten en een assist (in de Eredivisie, red.), ik ben er niet blij mee. Maar het zijn gelukkig niet alleen die cijfers die van belang zijn in het voetbal. Het belangrijkste is om creatief bezig te zijn en bij te dragen aan de ontwikkeling van het spel en aan onze doelstelling", besluit Ödegaard.