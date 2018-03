‘Transfer van De Vrij is rond: contract voor vijf seizoenen’

Stefan de Vrij vervolgt zijn carrière bij Internazionale. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de verdediger akkoord is over een vijfjarig contract tegenover een jaarsalaris van 4,2 miljoen euro. De transfer wordt mogelijk snel bekendgemaakt.

La Gazzetta dello Sport hield zaterdag nog een slag om de arm en stelde dat De Vrij ook nog ‘serieus’ nadacht over een aanbieding van Barcelona, maar hij heeft dus toch voor i Nerazzurri gekozen. Een transfersom hoeft er niet betaald te worden aangezien de 26-jarige De Vrij na dit seizoen uit zijn contract loopt bij Lazio.

Als een verrassing komt de overstap van De Vrij naar het Giuseppe Meazza niet; begin maart meldde de Corriere dello Sport al dat er een persoonlijk akkoord was bereikt. Enkele de Chinese eigenaar Suning moest zijn fiat nog geven voor de deal, zo klonk het. Sportief directeur Igli Tare is niet blij dat De Vrij gratis de deur uitloopt, vertelde hij een dag later.

“Bij spelers van zijn niveau hadden we niet op dit punt moeten komen.” Volgens Tare zijn ‘sommige beloften’ niet nagekomen: “Het werd een race tegen de klok. De Vrij had meer dankbaarheid naar de club moeten tonen. Lazio hoeft achter niemand aan te zitten.” De Vrij, die 34 interlands achter zijn naam heeft staan, speelde tot dusverre 107 wedstrijden voor Lazio en daarin kwam hij tot acht doelpunten en vier assists.