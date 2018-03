‘Ten Hag bleef altijd het langst op de club, hij ging er volledig voor’

Erik ten Hag staat sinds ongeveer drie maanden aan het roer bij Ajax. Hij volgde de ontslagen Marcel Keizer op en volgens oud-voetballer Jan Kromkamp hebben de Amsterdammers een uitstekende keuze gemaakt door Ten Hag in huis te halen. De oud-international kent de huidige Ajax-coach vanuit hun gezamenlijke periode bij Go Ahead Eagles.

"Ik vind de keuze van Ajax voor Erik ten Hag heel goed. Hij moet de tijd gaan krijgen en dan zal opvallen wat voor goede trainer hij is”, vertelt Kromkamp in een interview met ELF Voetbal. “Bij Go Ahead heb ik hemzelf meegemaakt en ook daar was er in het begin veel kritiek op hem. De resultaten waren heel slecht. Maar aan het eind van het seizoen bleken wij veel fitter dan de andere teams. We promoveerden dankzij Ten Hag.”

Ten Hag werd aangesteld in de hoop het seizoen te redden, maar het gat met koploper PSV bedraagt zeven punten. Met nog zes duels voor de boeg, lijkt die achterstand niet meer in te halen. Uiteindelijk zal Ten Hag zijn ploeg naar succes leiden, verwacht Kromkamp. "Wat hem zo goed maakt is dat hij een duidelijk plan heeft en daar aan vasthoudt. Hij durft veel te trainen en dat betaalt zich aan het eind van de rit uit. Ik heb ook meegemaakt dat er bij clubs één keer per dag werd getraind, maar Ten Hag was daar niet van. Twee keer trainen was het devies, keer op keer. Bovendien bleef hij altijd het langst op de club, hij ging er volledig voor.”