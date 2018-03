Hiddink kritisch op Ajax-directie: ‘En dan hou je je sterk’

Guus Hiddink heeft zich zondag kritisch uitgelaten over de directie van Ajax. Eind vorig jaar besloot de clubleiding om Marcel Keizer op straat te zetten, slechts een half jaar nadat de trainer was doorgeschoven vanuit Jong Ajax om Peter Bosz op te volgen. Volgens Hiddink had het bestuur volledig achter Keizer moeten blijven staan, ondanks de tegenvallende prestaties.

Ajax plaatste zich onder Keizer niet voor Europees voetbal en werd eind vorig jaar uitgeschakeld in de KNVB Beker. Na de wedstrijd tegen FC Twente, die na strafschoppen verloren ging, werd Keizer ontslagen. “Ik vind persoonlijk dat als je iemand kiest die de stap maakt (vanuit Jong Ajax, red.), je als directie ook moet zeggen: dit seizoen gaan we helemaal door”, zegt Hiddink. “Los van de Nouri-situatie, die hij heel goed deed, moet je een heel jaar lang zeggen: deze weg hebben we gekozen. En dan hou je je sterk.”

Eerder gaf Keizer in een interview met De Telegraaf al aan het bijzonder spijtig te vinden hoe zijn ontslag tot stand is gekomen. Hij baalde ervan dat zijn wensen destijds niet werden ingewilligd. “Twee aanvallende vleugelverdedigers voor mijn speelwijze en een assistent op wie ik blind kon vertrouwen en die van waarde zou zijn voor mijn visie. Volgens mij geen gortige eisen. Ze stonden erachter, maar het gebeurde niet. Tja, waarom niet? Dat is me nooit duidelijk geworden.”