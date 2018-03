‘Nadat Guardiola dat heeft gedaan, wil je de bal niet opnieuw verliezen’

Josep Guardiola streek in de zomer van 2016 neer bij Manchester City en timmert sindsdien behoorlijk aan de weg met de Engelse club. De Spaanse trainer stevent dit seizoen met zijn elftal af op het kampioenschap in de Premier League en heeft ook de rest van de club behoorlijk naar zijn hand gezet, zo bevestigt Thierry Ambrose.

De twintigjarige spits wordt dit seizoen door NAC Breda gehuurd van Manchester City en heeft in Engeland ondervonden hoe groot de invloed van Guardiola is. "Hij heeft alles veranderd, van het elftal Onder-6 tot het eerste", zegt Ambrose in gesprek met SFR Sport over Guardiola. "De jeugd en het eerste zitten in hetzelfde gebouw. Hij liet ons in contact komen met de jongere jongens. Het is een bonus als jongens van tien of elf jaar op dezelfde manier spelen, vooral wanneer je van achteruit probeert te voetballen in balbezit."

De huurling van NAC erkent dat Guardiola een duidelijke speelstijl voor ogen heeft en er alles aan doet Manchester City herkenbaar te laten voetballen. "Met hem gaat het om balbezit en nog eens balbezit. Als je een stomme fout maakt, stopt hij de training voor vijf of tien minuten om te praten over de foute pass. Nadat hij het spel voor tien minuten heeft gestopt, wil je de bal echt niet opnieuw verliezen", besluit Ambrose.