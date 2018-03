‘Oranje-international denkt serieus na over aanbieding van Barcelona’

Stefan de Vrij gaat aankomende zomer transfervrij vertrekken bij Lazio en het leek er de afgelopen weken op dat de verdediger voor een binnenlandse overstap zou opteren. Internazionale is de club die recentelijk het hardnekkigst in verband wordt gebracht met de komst van de Oranje-international en i Nerazzurri en De Vrij zouden zelfs al rond zijn over een vijfjarig contract, tegenover een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro.

La Gazzetta dello Sport meldt zaterdag echter dat Inter nog niet zeker is van de komst van De Vrij. De 26-jarige verdediger zou namelijk ook een nieuwe aanbieding van Barcelona, dat in een eerder stadium ook al als gegadigde werd genoemd, hebben ontvangen en daar nu serieus over nadenken. Veel hangt volgens de roze sportkrant af van het feit of Internazionale zich voor volgend seizoen gaat verzekeren van Champions League-deelname, wat met één punt voorsprong op nummer vijf Lazio op dit moment geen zekerheid is.

Wat dan wel weer voor een overstap naar het Giuseppe Meazza spreekt, is dat De Vrij bij Inter een gegarandeerde basisplaats zou krijgen. Bij Barcelona is dit door de aanwezigheid van verdedigers als Gerard Piqué, Samuel Umtiti en Yerry Mina nog maar de vraag. Of Barça bereid is om De Vrij een soortgelijk salaris te bieden als de concurrent uit Milaan, wordt door La Gazzetta dello Sport in het midden gelaten.