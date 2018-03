‘Er zijn overeenkomsten met Ronaldo, het zijn nu allebei doelpuntenmakers’

Gareth Bale speelt sinds hij in 2013 voor een bedrag van rond de honderd miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur alweer bijna vijf jaar voor Real Madrid, maar er zou voor de Welshman aankomende zomer weleens een einde kunnen komen aan het verblijf in de Spaanse hoofdstad. De aanvaller wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waar Manchester United de belangrijkste gegadigde zou zijn. Ryan Giggs weet echter niet of een vertrek bij de Koninklijke de juiste keuze is voor Bale.

“Het is Real Madrid, er zijn maar een paar clubs ter wereld met een dergelijke uitstraling. Natuurlijk wil je daar blijven. Wat Gareth nu gewonnen heeft, drie keer de Champions League? Daar vind je het bewijs al. Als je bij zulke clubs speelt, win je altijd prijzen. Gareth heeft de kwaliteiten om op alle mogelijke manieren te scoren en er zijn overeenkomsten met Cristiano Ronaldo. Zij begonnen allebei als buitenspelers en zijn nu doelpuntenmakers”, vertelt de icoon van the Red Devils, en bondscoach van Wales, aan The Guardian.

Giggs debuteerde donderdag met een 6-0 overwinning, inclusief hattrick van Bale, op China als bondscoach van the Dragons. De voormalige aanvaller probeert op zoveel mogelijk plekken ervaring op te doen in het trainersvak: “Ik heb in de tijd dat ik niet in het voetbal deed met veel managers gesproken. Ik was bezig en ik kijk altijd naar andere sporten. Ik zat een keer bij een benefietdiner tussen Antonio Conte en Eddie Jones (rugbycoach, red.) in en ik probeerde constant met hen te praten. Het was een beetje een nachtmerrie aangezien Eddie mij steeds dingen vroeg over Sir Alex Ferguson en ik juist alles uit hem probeerde te krijgen.”

Giggs werkte na het ontslag van David Moyes even als interim-trainer bij Manchester United: “Ik heb daar veel geleerd over hoe eenzaam het is om trainer van United te zijn. Wanneer de deur van je kantoor dicht gaat en iedereen naar huis is, zit je daar in je eentje. Het is goed om mensen om je heen te hebben en je wilt ook mensen om je heen die je kunt vertrouwen, maar het kan nog steeds een eenzame plek zijn. Uiteindelijk ben jij de baas en moet je de beslissingen nemen.”