Driekwart van selectie van FC Twente ‘knapt af’ op Verbeek

Driekwart van de spelersgroep van FC Twente is ‘afgeknapt’ op Gertjan Verbeek, schrijft De Telegraaf. De spelers zien ‘geen toekomst’ meer in een samenwerking met de huidige trainer, maar de directie blijft Verbeek steunen.

“We gaan het seizoen afmaken met de huidige staf”, reageert algemeen directeur Erik Velderman. “Het klopt dat er spelers bij mij zijn geweest. Ik ontken niet dat er is gesproken over hoe zaken de laatste tijd zijn gegaan, maar dat richtte zich niet alleen op de trainer. Een van de dingen die ter sprake is gekomen, is dat de spelers zich zorgen maken over de toekomst van de club.”

“Ik heb hen verteld dat dat niet nodig is en dat ze zich op het voetbal kunnen concentreren”, aldus de bestuurder, die niet denkt dat een trainerswissel betere resultaten zou opleveren. “Anders zouden we dat in een New York-minute doen. De positie van de trainer is voor ons geen issue. We hebben er vertrouwen in dat de staf en de spelers er alles aan zullen doen om dit seizoen tot een goed einde te brengen.”

De 55-jarige Verbeek staat sinds oktober voor de groep bij de club uit Enschede en heeft nog een contract tot de zomer van 2019. Van de 21 wedstrijden wist hij er slechts drie te winnen en FC Twente staat momenteel op de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op Roda JC Kerkrade, dat zeventiende staat, bedraagt één punt. De eerstvolgende wedstrijd is die tegen VVV-Venlo op 1 april.