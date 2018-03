Koeman deelt compliment uit: ‘Hij was de beste op het veld’

Ronald Koeman heeft zijn eerste interland als bondscoach niet kunnen winnen. Het Nederlands elftal verloor vrijdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 van Engeland, maar toch was Koeman niet geheel ontevreden. Hij heeft namelijk ook goede dingen gezien, zo vertelt hij voor de camera van Veronica.

“Vooral het centrale drietal. Hans Hateboer krijgt van mij meer dan een voldoende. Ik vond Matthijs de Ligt de beste man op het veld. Aan de andere kant hadden we moeite om iets te creëren. We waren minder balvast dan Engeland. Na rust merkte je dat we de grip op de wedstrijd kwijtraakten. Toen viel ook de 0-1”, aldus Koeman.

Na 59 minuten is het eerste tegendoelpunt van OnsOranje onder Ronald Koeman een feit... ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 23 maart 2018

De voormalig trainer van onder meer Everton en Feyenoord had niet verwacht dat Oranje Engeland ‘van de mat’ zou spelen en de nederlaag verraste hem dan ook niet: “Ik heb goede dingen gezien, maar ook dingen die beter moeten. We moeten wel rust aan de bal hebben. Ik geloof trouwens ook niet dat Engeland zo veel gecreëerd heeft.”

Koeman startte met Bas Dost in de punt van de aanval, maar de spits kon het verschil niet maken en speelde met name voor rust slordig: “Hij verspeelde een paar ballen verspeelt die je moet vasthouden. We weten dat hij bediend moet worden. Dat ging moeizaam, we kwamen er moeilijk doorheen. Met name in de eerste helft leden we slordig balverlies. Dan kom je niet vooruit. Dan is Bas minder aanwezig.”