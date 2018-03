‘Ik denk dat Frank de Boer me tegen mezelf in bescherming wilde nemen’

John Heitinga keerde in 2015 terug bij Ajax, maar zijn rentree bij zijn oude liefde liep niet zoals hij op voorhand gehoopt had. De verdediger hoefde onder trainer Frank de Boer niet te rekenen op een basisplaats en hij kwam nauwelijks in actie. Door een oude knieblessure haalde Heitinga niet meer zijn oude niveau en besloot hij in februari 2016 per direct een punt te zetten achter zijn actieve loopbaan als profvoetballer. In gesprek met Men’s Health laat Heitinga weten dat hij zich zijn afscheid anders had voorgesteld.

Heitinga brak door bij Ajax en speelde vervolgens voor Atlético Madrid, Everton, Fulham, Hertha BSC en tenslotte dus weer Ajax. De 34-jarige oud-speler erkent dat hij slechts weinig wedstrijden pijnvrij heeft kunnen voetballen. "Natuurlijk voel je minder door de adrenalinerush en vergeet je je sores even tijdens een wedstrijd, maar vaak gebruikte ik pijnstillers om me op de been te houden – en dat waren geen paracetamolletjes.”

Met 87 interlands op zak keerde Heitinga terug bij Ajax. Hij vond dat hij toen nog fit genoeg was. “Maar de toenmalige trainer (De Boer, red.) dacht daar anders over. Ik kon blijven proberen mijn gelijk te halen, maar ik moest de eer aan mezelf houden”, aldus Heitinga, die tegen Feyenoord zijn laatste wedstrijd speelde. "Zo was ik begonnen en zo wilde ik ook eindigen."

“Het voelde nu een beetje alsof ik mijn contract af moest spelen en daarna meteen kon vertrekken. Dat deed pijn”, kijkt Heitinga terug op zijn afscheid. "Ik neem Frank niks kwalijk; ik denk dat hij me tegen mezelf in bescherming wilde nemen. Ik heb natuurlijk heel lang met hem gespeeld en ken hem niet anders dan als een oprechte, eerlijke man. Toch had ik liever anders afscheid genomen. Dirk Kuyt werd bijvoorbeeld nog een keer landskampioen en Giovanni van Bronckhorst zwaaide af na het EK. Zo had ik het ook graag gezien."