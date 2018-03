'Rolls Royce’ van Oranje duelleert met kwelgeest: ‘Zal geen genade kennen!’

Martin Keown geniet van het spel van Virgil van Dijk. De voormalig verdediger van onder meer Arsenal kijkt uit naar de oefeninterland tussen Nederland en Engeland vrijdagavond en verwacht dat de recordaankoop van Liverpool pittige duels gaat uitvechten met de aanvallers van the Three Lions, zoals met Jamie Vardy.

"Van Dijk is de Rolls Royce onder de centrale verdedigers", schrijft Keown, die in totaal 43 interlands heeft gespeeld namens Engeland, bij the Daily Mail. "Elke week verbetert zijn fitheid en we zien zijn enorme repertoire aan mogelijkheden. Hij is meer en meer nadrukkelijk aanwezig bij standaardsituaties, aan beide kanten van het veld."

"Het is jammer dat hij zichzelf niet kan testen tegen Harry Kane (die geblesseerd is, red.), maar ik kijk uit naar zijn tweestrijd met Vardy", vervolgt de voormalig stopper. "Het was door een tackle van Vardy dat Van Dijk zijn seizoen moest beëindigen vorig jaar januari. De Nederlandse verdediger zal geen genade kennen als de twee weer tegenover elkaar staan!"