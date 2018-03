Pogba ‘geen outcast’: ‘Heeft al bewezen dat hij een van de beste ter wereld is’

Paul Pogba wordt de laatste weken niet meer opgesteld in de basisopstelling van Manchester United door José Mourinho en de middenvelder dreigt ook bij de nationale ploeg van Frankrijk niet bij de eerste elf te zitten. Hugo Lloris houdt echter vertrouwen in zijn landgenoot en ziet Pogba nog steeds als een van de beste spelers ter wereld.

“Paul blijft een sterke speler in de ploeg, hij is een van onze leiders”, wordt de doelman van Tottenham Hotspur geciteerd door Sky Sports. “Dit seizoen is alles wat ingewikkelder voor hem, maar hij was ook geblesseerd, dus dat kan ook een reden zijn waarom hij niet meer zo consistent is. Maar hij heeft bij United en Frankrijk al bewezen dat hij een van de beste spelers ter wereld is als hij honderd procent is.”

“Nu is hij ook meer volwassen”, vervolgt Lloris. “Hij kent zijn plek en zijn verantwoordelijkheden. Ik heb geen twijfel dat hij klaar is voor het WK en zijn beste kant laat zien.” Ook Didier Deschamps verwacht dat Pogba het goed gaat doen in Rusland: “Iedereen praat nu over Paul. Hij heeft het inderdaad lastig bij United. Maar hij is het voetballen niet verleerd.”

“Ik heb met hem gesproken zoals ik ook met de andere spelers spreek. Oké, misschien niet exact hetzelfde, maar hij is bij ons geen outcast. Soms moet je spelers aanmoedigen om ze comfortabel te laten voelen, ze laten weten dat ik ze vertrouw. En soms moet je ze de waarheid vertellen, ook met wat meer agressiviteit. Dat is managen”, besluit de bondscoach.